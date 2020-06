Star Wars: Squadrons : plein de bonnes nouvelles

Comme prévu, EA a balancé la première bande-annonce de Star Wars: Squadrons qui ne montre pas un once de gameplay même si certains plans sont rendus avec le moteur Frostbite nous dit-on et sont fort jolis.On en apprend limite plus en lisant la description dans Youtube : ce sera un shoot multi en 5 contre 5 un peu comme X-Wing vs. TIE Fighter à l'époque. Le jeu sera vu en première personne et la bande-annonce laisse supposer qu'on devra transférer l'énergie entre les trois composantes principales (moteur, lasers, boucliers). Niveau vaisseaux on a pu apercevoir entre autres des A-Wing, des Y-Wing, des TIE Interceptors et des TIE Bombers.C'est Motive qui développe et cela sortira le 10 Octobre à 40 euros sur PC, PS4 et XO. Le multi sera cross-plateforme. Le jeu comportera une campagne solo qui se passera après l'Episode VI dans laquel ce qui reste de l'Empire affrontera la Nouvelle République. On pourra jouer dans les deux camps. Cerise sur le gateau : le jeu sera compatible avec les casques VR sur PC et PS4 ! On devrait voir du gameplay Vendredi lors du EA Live