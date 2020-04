Stadia : la collection printemps-été 2020

Google a diffusé un Stadia Connect aujourd'hui histoire que vous vous rappelez qu'ils offrent deux mois de Stadia Pro mais aussi pour annoncer les jeux à venir à commencer par PlayerUnknown’s Battlegrounds. PUBG pour les intimes est inclus dans l'abonnement Stadia Pro et vous pouvez y jouer dès aujourd'hui en cliquant sur ce lien si vous êtes abonné. La bonne nouvelle est que le multi est cross-plateforme entre Stadia et consoleux histoire de ne pas se sentir seuls sur les serveurs.Le 1er Mai, Thumper va quitter la liste des jeux inclus dans l'abonnement Stadia Pro et sera remplacé par Zombie Army 4: Dead War, SteamWorld Heist et The Turing Test. Octopath Traveler sort aussi aujourd'hui sur Stadia à $60. Il est accompagné par Get Packed, un jeu de déménagement similaire à Moving Out . C'est une exclu Stadia jouable à 4 en co-op local ou en ligne vendu $20. Voilà pour le futur immédiat.Cet été, Crayta sortira sur Stadia et sera compris dans Stadia Pro. Similaire à Roblox, Dreams ou au Project Spark, Crayta permettra de faire des jeux et de partager ses créations avec ses amis. Deux autres exclus temporaires qui sortiront cet été seront Wave Break, un genre de Tony Hawk en jet ski, et Embr, qui imagine un monde où les pompiers ont été uberisés.Enfin, EA fera son arrivée sur Stadia avec Star Wars Jedi: Fallen Order à l'automne et Madden NFL et FIFA en hiver. Il manque encore les jeux Activision et des grosses exclus qui tachent mais progressivement Stadia commence à ressembler à une vraie plateforme. Par contre je ne peux plus accéder à la liste des jeux Stadia sur le site web . Il n'y a plus de lien et les autres pages renvoient directement à la page d'accueil si on n'est pas connecté.