Deux mois de Stadia Pro offerts

Dans sa générosité sans borne et probablement son envie de tester le système, Google vous offre deux mois d'abonnements à Stadia Pro là maintenant tout de suite. Attention par contre : Internet étant un peu encombré ces derniers temps, Stadia Pro diffuse désormais par défault en 1080p mais vous pouvez forcer le 4K dans les options.Stadia Pro vous permet de jouer à 9 jeux inclus dans l'abonnement (pensez PS Plus / Games With Gold) et d'en acheter d'autres parmi une sélection quelque peu limitée