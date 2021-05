ACTU Satire à balles réelles Niko le 20 mai 2021 par email @nik0tine Google+

Vous l’avez sûrement remarqué, Factornews était down ce matin. Pour tout vous dire, ceci est plutôt mystérieux : selon les premiers éléments issus des caméras de surveillance de notre hébergeur, un individu suspect en treillis militaire et gillet rose fluo a été aperçu sur les lieux quelques minutes avant l’incident. Plusieurs douilles de cartouches calibre 12 de la marque « Bourbon & passion » ont été retrouvées sur les lieux aux coté de bouteilles « La Villagoise » vidées de leur contenu. Des traces de pas menant au bar PMU le plus proche ont également été mises en évidence par les enquêteurs. Face à ces éléments, la gendarmerie n’a hélas pu arriver à aucune conclusion et l’enquête est dans l’impasse. « Peut-être des islamistes radicaux », nous indique-t-on.



En attendant les suites des investigations, nous avons mis à jour notre protocole de sécurité en rajoutant un capcha à l'inscription du site. Sinon, nous sommes ravis de vous retrouver.