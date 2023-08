Sachant que les arbres sont plus vitaux pour l’être humain qu’un réseau mobile 5G, Humble Bundle vous propose de faire un petit don à One Tree Planted , mais également à Code.org , qui est une organisation à but non lucratif qui permet entre autres à des élèves d’apprendre à coder gratuitement. D’ailleurs qui sait, ils réaliseront peut-être les futures pépites dont nous parlerons à l’avenir sur Factor. Il y a tout de même une contrepartie, et cela concerne par exemple ceux qui souhaiteraient compléter leur collection de jeux Resident Evil sur Steam Il y a ainsi quatre lots à choisir L’offre est valable jusqu’au 24 août et non, vous ne trouverez Resident Evil 4 Remake dans aucun lot. Mais il y a de toute façon de quoi faire pour un long moment.