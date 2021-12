Project Zomboid revient d'entre les morts

Ca fait très longtemps qu'on vous parle de Project Zomboid : la première news sur le site remonte à plus de dix ans . En bons vautours du jeu vidéo © que nous sommes nous vous avions relaté les multiples déboires des développeurs de The Indie Stone , mais quand la situation s'était enfin un peu tassée pour eux, on avait dû passer à autre chose et trouver une nouvelle victime - Star Citizen, par exemple, le timing correspond à peu près.Bref, pourquoi vous reparle-t-on aujourd'hui de PZ après huit ans de silence radio ? Parce que contrairement à l'arnaque de Chris Roberts, le petit jeu de zombies moche a évolué dans le bon sens pendant tout ce temps, rajoutant sans cesse de nouvelles mécaniques pour enrichir un gameplay qui est aujourd'hui d'une richesse assez inouïe. La toute dernière version 41, sortie il ya quelques jours, a droit à un changelog long comme le bras , mais parmi ses multiples ajouts on retiendra un légère refonte graphique (rassurez-vous, ça ressemble toujours aux Sims 1), une nouvelle map urbaine gigantesque, et surtout un retour officiel du multijoueur, parce que la survie après une apocalypse zombie c'est sympa, mais c'est quand même plus marrant à plusieurs.