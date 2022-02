Pokémon Presents du 27/02 : le gros résumé

Pokémon GO

Pokémon Presents | 27.02.22





Si vous aimez la licence Pokémon, aujourd’hui est une journée assez spéciale, puisqu’il s’agit de lafaisant écho au 27 février 1996, jour béni de la sortie de Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte au Japon, les premiers épisodes de la série. Et pour fêter, The Pokémon Company nous a donné rendez-vous pour un nouveau Pokémon Presents . Alors, quoi de neuf pour fêter son petit anniversaire ? Réponse dans ce gros résumé.Comme d’habitude, on retrouve Tsunekazu Ishihara (President et CEO de The Pokémon Company), tranquille dans son bureau, le tout avec une petite déco sympa dont une sorte de peluche Pikachu en arrière plan qui me fait grave de l'œil ! Si jamais vous avez la référence… Bref, après sa courte introduction, il passe la balle à la jeunesse, en la personne de Takato Utsunomiya (Chief Operating Officer de The Pokémon Company), qui a tout de même 16 ans de boite. C’est pas un Flambino de trois semaines !Si vous avez lâchélors de son année de sortie en 2016, d’autres y sont toujours et ce ne sont pas les 641,6 millions de dollars générés au premier semestre 2021 qui diront le contraire. Clairement, il s’agit d’une machine à cash absolument folle, qui a à peine ralenti à cause du Covid. Et bien comme on s’y attendait, la 7ème génération de Pokémon débarque dans Pokémon GO. Dès le 1er mars prochain, la région d’Alola sera disponible, région que l’on a connu via Pokémon Soleil et Pokémon Lune sur 3DS.Après la collectionnite en mode déplacement, voici la collectionnite en mode Gacha, avec, qui fête ses deux ans et demi. Si vous ne connaissez pas, sachez qu’il s’agit plus ou moins d’un jeu de combat Pokémon comme on pourrait le faire avec un jeu de cartes, sauf que pour débloquer un duo personnage / Pokémon, il faut souvent mettre la main à la poche. Pas vraiment mon truc, mais c’est le vôtre, ce titre propose tout de même 142 dresseurs et dresseuses. Alors pour fêter cette journée, un paquet de mise à jour débarquent, avec des cadeaux à gogo pour vous faire rester.Mignon, vraiment sympa à jouer, mais beaucoup trop répétitif à mon goût, a tout de même le mérite d’être très suivi en ajout de contenus. Cette fois-ci, c’est un service de livraison qui est ajouté à votre gestion de café. En gros, on balance une livraison et on croise des pokémons pour débloquer des trucs cosmétiques ici et là. Rien de bien fou. Tout cela est accompagné de trois événements mettant à l’honneur Bulbizarre et un Shiny Tiplouf. Le troisième rendez-vous donnera accès à 11 livraisons gratuites. Oui, elle est là douille.Disponible gratuitement sur Switch depuis juillet 2021 et un peu après sur mobile, cet excellent MOBA à la sauce Pokémon continue sa petite vie avec un suivi plutôt chouette. Différents ajouts de Pokémon se font régulièrement et le prochain sera Hoopa. Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier comme on dit ! Autre ajout, et là c’est plus un test qu’une véritable nouveauté : le mode frénétique. Ce dernier sera disponible du 27 février au 14 mars, et uniquement sur certains jours. Le but est là d’avoir des parties plus rapides, et peut-être aussi de ramener un peu plus de monde en ouvrant carrément l’accès à l’ensemble des Pokémons disponibles.Avec presque 14 millions d’unités dans le monde au 31 décembre dernier (autant dire que c’est déjà dépassé), il faut bien garder en vie le duoet. Petit cadeau, mais alors vraiment tout petit, le Pokémon fabuleux Shaymin débarque suite à la réception d’une lettre du prof Chen. On aurait aimé plus…Fraîchement sortie le 28 janvier dernier,se met déjà à jour avec sa version 1.1.0. N’en déplaise aux détracteurs qui n’y voient qu’un jeu moche techniquement (il est à la ramasse faut bien l’avouer), les 6,5 millions de ventes sur sa première semaine prouve que les fans ont répondu présent pour supporter le virage que prend la licence. Et ces millions de joueurs et joueurs vont voir leur jeu se mettre à jour gratuitement, avec le, qui propose d’enquêter sur des phénomènes se déroulant dans la région d‘Hisui. Ce DLC sera aussi accompagné d’un petit cadeau en jeu : 30 Hyper Balls, 30 Gigamasse Balls et 30 Propulse Balls. Reste à voir si cette mise à jour s’accompagne aussi d’évolution technique et ça, c’est clairement pas gagné d’avance.La grosse surprise, c’est l’annonce d’un nouveau volet de la saga Pokémon avecet, qui signeront l’arrivée de la 9ème génération ! L’autre excellente nouvelle, c’est que ce duo de jeu a déjà une presque date :. Pour ce qui est du style de jeu, on repartira dans un nouveau monde en 3D, probablement avec le même moteur que Légendes Pokémon : Arceus, ou une évolution (on l’espère), mettant en scène une nouvelle région aux aspects très France / Grande-Bretagne / Espagne. Et qui dit nouvelle région et nouvel épisode, dit aussi nouveau starter trop choupi : Poussacha, Chochodile et Coiffeton.Un monde ouvert donc, très coloré comme l’a toujours été cette licence, mais aussi encore bien trop pauvre techniquement pour tenir la route face aux autres jeux du genre. C’est franchement pauvre, ça aliase de partout alors que la Switch est largement capable de mieux, certaines textures sont baveuses, la résolution est loin d’être toute propre et ne parlons même pas des ralentissements ici et là pour une bande annonce. Même si c’est certain, il fera un énorme carton plein pour Noël, il faut espérer que Game Freak profite des prochains mois pour se faire aider d'autres studios plus techniques qu’eux.Ou alors, et là ce serait la meilleure des choses à faire, même si d'un point de vue business, c'est pas top : laisser du temps de développement. Tout simplement. Là, on comprend assez rapidement que Game Freak est sur Arceus + Ecarlate + Violet, en même temps. C'est totalement idiot pour un studio qui n'est pas connu pour être un foudre de guerre sur la technique. Mais bon.. Faut bien des Pokésous.