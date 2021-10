Petits tournoi COVID-friendly entre amis

Budapest Bucarest, et de le décaler d’environ deux mois car il démarre habituellement mi-Août et dure 10 jours. Pendant ce temps, Riot, qui voulait faire son tournoi en Chine (à qui c’était normalement le tour, le tournoi changeant de région tous les ans pour satisfaire à tour de rôle les fans du monde entier), s’est heurté aux restrictions de voyages et aux protocoles COVID en vigueur et a dû se résoudre à faire son tournoi en Europe, se tournant vers

Pour expliquer rapidement la situation, Valve a, suite à de nombreux reports et changements de lieux , décidé d’héberger son tournoi àBucarest, et de le décaler d’environ deux mois car il démarre habituellement mi-Août et dure 10 jours. Pendant ce temps, Riot, qui voulait faire son tournoi en Chine (à qui c’était normalement le tour, le tournoi changeant de région tous les ans pour satisfaire à tour de rôle les fans du monde entier), s’est heurté aux restrictions de voyages et aux protocoles COVID en vigueur et a dû se résoudre à faire son tournoi en Europe, se tournant vers l’Islande et sa capitale, Reykjavík.





Depuis quelques jours certains joueurs de deux équipes chinoises,

Malheureusement pour Valve et PGL , le sous-traitant qui s’occupe de l’organisation de The International depuis 2016, si la situation sanitaire de la Roumanie était correcte au moment de l’annonce du lieu de déroulement de TI10, avec environ 60 nouveaux cas par jour le 7 Juillet, aujourd’hui, c’est un peu plus compliqué avec plus de 10000 nouveaux cas par jour au 1er octobre, et la situation s’est, bien sûr, répercutée sur les équipes participantes sur place.Depuis quelques jours certains joueurs de deux équipes chinoises, Aster et IG, ont en effet été testés positifs au COVID , après qu’un des membres d’Aster a partagé son mécontentement avec les règles sanitaires mises en place par Valve dans l’hôtel où sont logés les joueurs, notant par exemple l’absence de tests préalables, ou encore l’absence de chambres permettant la mise en quarantaine de personnes testées positives.

La situation est en fait un peu plus complexe que ça car en réalité, les équipes chinoises ont décidé d’elles-mêmes d’arriver en Roumanie plus tôt pour pouvoir se lancer dans un bootcamp, sorte d’entraînement intensif précédent le lancement officiel du tournoi, avec ce qu’il comporte de matchs amicaux et de 15 heures de jeu par jour, et ont donc décidés d’elles-mêmes dans quel hôtel résider pendant ce temps, Valve n’ayant donc pas d’influence sur cette décision et les seuls responsables seraient donc les gestionnaires des équipes.



Á la suite de ces évènements, les commentateurs chinois ont donc décidé de ne pas se déplacer en personne et de rester en Chine pour commenter la compétition à distance. C'est compréhensible, mais dommage pour les visionneurs chinois, l'ambiance étant particulèrement importante pour ce genre d'évènement, menant parfois à des moments plutôt mémorables.





Même si Valve y perdra à coup sûr de l'argent, la vente de skins et d'autographes des commentateurs présents sur le tournoi au travers du compendium sorti en amont du début du tournoi devrait quand même pas mal remplir les caisses comme à chaque fois.



De l’autre côté, Riot a l’air d’avoir un peu mieux choisi son emplacement car la situation semble sous contrôle en Islande, où le nombre de nouveaux cas par jour reste très faible, et a encore un peu de temps avant le début du tournoi, les phases de groupe ne commençant qu’à partir du 11 octobre. Riot n’a pas non plus hésité à mettre les petits plats dans les grands avec notamment la mise à disposition pour les équipes coréennes d’un jet privé afin de les amener en Islande. Mais tout ne s’est pas fait sans encombre de ce côté-ci non plus car Riot a décidé purement et simplement d’exclure la ligue vietnamienne des mondiaux de cette année à cause du COVID, et même si leur ligue reste une des ligues mineures, leurs supporters font partie des plus enthousiastes, et c’est pourquoi l’équipe des PSG.Talon, provenant de Hong-Kong, a demandé de pouvoir représenter cette ligue de manière honorifique.



Plus récemment, la page web des Play-ins, la première phase du tournoi où s’affronteront justement les petites ligues et les équipes de grandes régions au bord de la qualification qui doit, elle, commencer le 7, a laissé apparaitre un message plutôt moqueur concernant justement cette phase réunissant des équipes de plus petite envergure. Riot s’est empressé de présenter ses excuses publiquement en justifiant ce message par un placeholder qu’ils avaient oublié de remplacer.

Eux aussi n’ont pas perdu le nord, leur marketing millimétré continuant sans encombre avec notamment la sortie de l’hymne officiel du tournoi mettant en scène les champions des années précédentes, même si cette année le joueur choisi pour l’Europe ne s’est même pas qualifié pour la compétition. C'est toujours un peu malaisant, mais au moins les moyens sont mis.



Comme quoi, COVID ou pas, l’organisation d’un tournoi de cette ampleur peut parfois s’avérer compliquée, même quand c’est la 11ème année consécutive qu’il a lieu.

Chaque année, Valve a son petit The International , le plus gros tournoi de DOTA 2 de l’année et Riot Games a son équivalent pour League Of Legends, le Championnat du monde . Petit hasard du calendrier et de la situation sanitaire, en 2021, les deux vont commencer dès cette semaine et ce qu’on peut dire c’est que pour l’instant, la gestion du contexte (le bon gros COVID) ne s’est pas faite tout à fait de la même manière des deux côtés.