Petits tours de passe-passe (de bataille)

Aujourd’hui est un grand jour pour tous les fans de DOTA 2 Valve a sorti son évènement estival dénommée Nemestice dans lequel des météorites tombent sur la carte et que vous devrez vous empresser de récolter pour faire gagner des bonus divers et variés à votre personnage afin de casser les tours ennemies qui deviendront de plus en plus fortes au fil de la partie.Mais ce n’est pas tout ! Car Valve en a aussi profité pour sortir un Battle Pass qui accompagne l’évènement et qui vous permettra de leur donner tout l’argent que vous avez en trop pour des skins et autres effets cosmétiques qui montreront bien à tout le monde que vous êtes clairement meilleur qu’eux. En plus, si vous leur donnez assez d’argent, vous pourrez débloquer un skin spécial qui avait été voté par la communauté et qui d’habitude sort sur le store du jeu, mais cette fois-ci uniquement récupérable en mettant vos économies dans des niveaux de Battle Pass. Vous n’aurez même pas le plaisir d’augmenter le prizepool du gros tournoi de l’année, The International, puisque celui de l’année dernière avait été annulé et son Battle Pass avait déjà fait grimper la cagnotte à plus de 40 millions de dollars En parlant de ça, Valve a récemment posté un ticket sur le blog du jeu annonçant que la Suède, qui devait initialement accueillir le tournoi dans l’Avicii Arena, avait changé d’avis, car je cite « la Confédération suédoise des sports a rejeté la candidature de l'eSport, qu'elle ne reconnait donc pas comme un sport », rendant donc les demandes de visa beaucoup plus compliquées en ces temps troublés. Même si Valve a demandé au gouvernement suédois de reconsidérer sa décision, ils ont décidé de réfléchir à d’autres pays comme lieu de déroulement pour l'évènement. Sachant que le tournoi devait initialement débuter le 5 Août, on peut penser qu’il sera au minimum retardé.