over the (Damon) hill

Chez Funselektor Labs , on s'est fait une spécialité de jeux de voitures aux visuels simples mais au gameplay travaillé. C'est donc sans grande surprise qu'après Absolute Drift (un jeu de drift avec des graphismes minimalistes), Art of Rally (un jeu de rallye avec des graphismes colorés et Golden Lap (un jeu de gestion d'équipe de F1 minimaliste), ils reviennent avec over the hill, un jeu de raid coloré.Jouable seul ou jusqu'à 4 en co-op, le titre propose de traverser des natures sauvages, de découvrir des panoramas, des points d'intérès divers et de s'affronter à un terrain traitre et à une météo dynamique. Les véhicules devraient comme Art of Rally être des clins d'oeils aux vrais 4x4 des années 60 à 80 et il y a même des treuils pour se sortir de situations délicates façon Mudrunner Pas de date de sortie fixée mais on table que ce sera dans les prochains mois et uniquement sur Steam pour le moment.