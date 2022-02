Nouveau remake : Pharaoh: A New Era

Pharaoh (ou Pharaon par chez nous) est un jeu de gestion à thème sorti en 1999, le thème étant l'Egype Antique. Le gameplay fait pas mal penser à Anno dans le sens qu'il faut construire une ville mais aussi s'occuper des besoins de ses habitants et faire du commerce même si l'aspect gestion de ressources est moins évolué que dans Anno. Pharaoh a été dévéloppé par Impressions Games qui était célèbre pour la série des Caesar, qui permettaient de construire des villes dans la Rome Antique.Si je vous raconte tout cela, c'est qu'un remake de Pharaoh est un développement chez Triskell Interactive pour le compte de DotEmu . Ca s'appelle Pharaoh: A New Era et les graphismes ont été entièrement recréés en 2D HD. Le remake comprendra aussi l'extension Cleopatra: Queen of the Nile afin de proposer une campagne de 50 missions en plus du mode libre. Ca sortira on ne sait pas quand mais une démo est dispo à l'occasion du Steam Next Fest