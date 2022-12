"Nouveau" jeu : Europa

Depuis quelques années, on voyait apparaitre de temps en temps des images d'un jeu bien mystérieux sur twitter : Europa . On n'avait pas la moindre idée de ce dont il s'agissait, mais on trouvait toujours ça très joli avec ces grands paysages bucoliques et colorés. Aujourd'hui son développeur Helder Pinto, environment artist passé par chez Crytek et Blizzard qui a bossé sur Crysis 2 et 3, ainsi que sur les deux Overwatch (si l'on fait preuve de générosité et que l'on considère qu'il y a eu deux épisodes) se fend d'un vrai trailer pour présenter le jeu, et... on ne sait toujours pas trop ce que c'est.On sent quand même un fort relent de Journey , puisqu'il s'agira principalement de contrôler un petit avatar au milieu des ruines d'Europa, la lune de Jupiter lourdement terraformée, et de le faire traverser des environnements qui évoquent les peintures de Bob Ross, avec leurs arbres, montagnes et nuages tous plus joyeux les uns que les autres - et aussi des épaves de robots façon Iron Giant, ça Bob n'y avait jamais pensé. De la balade, du vol plané, des petits animaux mignons, des décors enchanteurs, tout ça sera sûrement très relaxant quand ça sortira sur PC l'année prochaine.