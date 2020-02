Murder by Numbers : le picross-over de choc

Honor Mizhari menait la belle vie. Elle jouait le rôle d'une détective dans une série TV à succès. Mais elle va devoir jouer les détectives dans la vie réelle après le meurtre de son patron. Accompagné par un robot appelé SCOUT, elle va enquêter dans le LA des années 90 entre plateaux de télé et boites de nuit. C'est la base du scénario de Murder By Numbers, le nouveau jeu de Mediatonic Et il y a du beau monde derrière avec Ed Fear à l'écriture ( Swords of Ditto ), Halo Mao ( Hatoful Boyfriend ) pour imaginer les personnages et Masakazu Sugimori ( Phoenix Wright , Ghost Trick) à la musique. Le jeu sera un genre de Phoenix Wright dans lequel il faut résoudre des puzzles type Picross pour débloquer des indices. Le tout sortira le 5 Mars sur Switch et le 6 sur Steam