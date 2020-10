Miles mitraille et Peter parkour en vidéo

Spidercochon

A défaut d'avoir plus d'infos de la part de Sony, on se contente de la "une" du magazine Game Informer qui est consacrée ce mois-ci à Marvel's Spider-Man: Miles Morales . En plus d'une quinzaine de pages dans lesquelles ils s'entretiennent avec Insomniac , la rédaction a diffusé depuis le début de la semaine une poignée de vidéos qui dévoilent quelques nouveautés à venir dans cet épisode.On y voit notamment l'une des toutes premières missions accompagné de Peter Parker dans laquelle le duo d'humano-arachnides va devoir en venir aux mains contre l'un des méchants iconiques : Rhino. On découvre aussi queSpider-Cat sera de la partie (une fois qu'on l'aura libéré) et on pourra même l'emmener avec nous et pourquoi pas le laisser déchainer sa fureur lors de nouveaux "finishers". Enfin, la dernière vidéo de la semaine s'attarde sur les combats et l'infiltration Arkham-esque déjà présente dans le premier volet. La preview écrite de Game Informer nous apprend également que le jeu ne devrait souffrir d'aucun chargement visible dans sa mouture PS5.