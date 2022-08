Très chère PS5

Vous tentez désespérément de mettre la main depuis bientôt deux ans sur une PS5 ? Mauvaise nouvelle : la situation ne va pas s'améliorer au niveau de l'approvisionnement, mais en plus Sony a pris la "difficile décision" d' augmenter le prix de sa console à peu près partout dans le monde, sauf aux États-Unis . Pour l'Europe, ça se traduit par une augmentation très sensible de 50€ pour les deux modèles de la console, la version avec lecteur blu-ray passant de 499€ à 549€ et la version Digital de 399€ à 459€.Sony met bien évidemment ça sur le compte de l'économie mondiale qui tire la tronche. On les imagine déjà revenir la bouche en coeur dans quelques mois/années pour annoncer une "baisse de prix" quand celui-ci reviendra à son montant d'origine. On se demande maintenant si Microsoft va leur emboiter le pas, ou s'ils vont au contraire garder les Xbox Series à leur tarif actuel pour les rendre un peu plus désirables que la concurrence.