Le Steam Deck présente son meilleur profil

On n'arrête plus Valve qui continue de pousser des updates pour son Steam Deck à un rythme plus que soutenu. Quelques semaines après l'excellente surprise que fut la possibilité de changer le taux de rafraichissement de l'écran , la Gabe team ajoute aujourd'hui une fonctionnalité que les possesseurs de la machine réclamaient depuis le début : la possibilité d'enregistrer des profils de performance pour chaque jeu . Fini la tâche un peu fastidieuse de devoir tout reparamétrer à chaque fois que vous passez d'un jeu à l'autre : en activant l'option dans l'overlay des performances, vous pourrez vous créer des profils indépendants pour chaque jeu, que ce soit un visual novel que vous allez limiter à 15 FPS avec un TDP très bas pour y jouer pendant 6 ou 7 heures, ou au contraire un gros jeu 3D bien demandeur en puissance GPU pour lequel vous allez laisser le Deck lâcher les chevaux, et tant pis pour l'autonomie.On espère que cette feature n'est qu'une première étape, et que sa suite logique sera de proposer des profils qui peuvent être partagés par la communauté, comme c'est déjà le cas pour les profils de configuration de la manette. On ne cracherait pas non plus sur un système intermédiaire, avec des profils que l'on pourrait réappliquer rapidement à plusieurs jeux, quitte à les tweaker ensuite plus finement.