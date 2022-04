Bien rafraichir son Steam Deck

On ne chôme pas chez Valve à peine évoquée , la possibilité de changer le taux de rafraichissement de l'écran du Steam Deck vient d'être ajoutée à la dernière mise à jour bêta de l'OS . En plus de cette fonctionnalité qui devrait apporter un confort certain sur les jeux les plus gourmands, Valve a également modifié la courbe du ventilateur de l'appareil, pour que celui-ci arrête de s'emballer à la moindre occasion. Ce sont vos oreilles et celles des personnes autour de vous qui devraient vous remercier.Quant à la mise à jour non-bêta arrivée récemment dont on n'avait même pas eu le temps de parler, elle n'était pas non plus avare en fonctionnalités et proposait entre autres le support d'autres layouts que le QWERTY pour le clavier virtuel, un écran de verrouillage, la possibilité de basculer entre plusieurs fenêtres (bien pratique pour les émulateurs notamment), la possibilité d'activer le Variable Rate Shading pour gratter quelques FPS au prix d'une dégradation plus ou moins nette de l'image, ou encore le support du fTPM pour ceux qui veulent vraiment installer Windows 11 sur le Deck.