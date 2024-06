Latin American Games Showcase : El sumario "un poco" tarde

On commence avec les "World Premiere" chers au mangeur de Doritos et qui nous ont semblé intéressants :

Heaven Crawler - Sans date - PC

Naughty Geese - 2025 - Sort partout (PC, PS, Xbox, Switch)

The Path Into The Abyss - Sans date - PC

The War in Chiapas - 2025 - PC

Desvelado - Q4 2024 - PC

Bittersweet Birthday - Q2 2025 - Sort partout

Eagle Knight Paradox - 02/2025 - PC/Switch

Vultures - Scavengers of Death - Q3 2025 - PC

Mariachi Legends - Sans date - PC/Switch

On continue avec la suite de notre sélection :

Goblin Cleanup - Q1 2025 - PC

Gurei - 2025 - PC

The Amazing Crackpots Club - Q2 2024 - PC

Vinebound: Bloom & Boom - Q2 2024 - PC

Wind Runners - Q3 2025 - Mac/PC/Linux

Super Farming Boy - Q4 2024 - Sort partout

The Midnight Crimes - Q4 2024 - Sort partout

Despelote - 2024 - PC/PS/ Xbox

Payloaders Strike! - 2025 - PC

The Cabbage Effect - 2025 - PC/Switch

SoulQuest - Q4 2025 - Sort partout

Tenebris Somnia - 2025 - PC

Stay With Me! - 2025 - PC

Astral Rot - Sans date - PC/Xbox/PS

Sinon voici la liste des jeux déjà présentés dans les précédents résumés de FactorNews :

Puis la liste des autres jeux de ce show disposant d'une démo sur Steam :

Et enfin "les restes" de ce menu gargantuesque :

Le gros du rush des conférences d'été étant passé, au moment de regarder dans le rétro, soudain le doute m'assaille : n'aurait-on pas oublié une conf' ? En vrai et blague à part, le Factor Time a encore frappé et on se retrouve 11 jours plus tard à couvrir les jeux venant d'Amérique latine. Et mine de rien, ce n'était pas une petite conférence, avec plus de 70 jeux présentés en 1h30 de stream dont certains méritent clairement le coup d'oeil. Rentrons donc dans le vif du sujet avec notre sélection de titres à venir.Notons tout d'abord que la vidéo commence avec un petit retour sur quelques jeux latinos déjà sortis (Zet Zillions, Astor Blade of the Monolith, Deep Beyond, Dungeon Drafters, Glory Hunters, Kid Pilot, Mullet Madjack, Read Only Memories: Neurodiver, Rakugaki RKGK, Saviorless) diffusés pendant le temps d'attente avant le début de la conférence à proprement parler et qui nous rappellent que la scène indé d'Amérique Latine est prolifique et à surveiller.Je vais essayer de vous présenter tout ça de manière digeste en vous proposant de regrouper les titres présentés, sans suivre la chronologie de la video.On contrôle un petit bonhomme avec des bras mécaniques attachés au dos, tel un Baby Doctor Octopus. L'aventure semble prometteuse.Un jeu de plateforme 2D en pixel-art hommage aux platformers de l'époque 8/16bits où l'on joue une oie biker en blouson noir et lunettes de soleil. Un futur GOTY donc.FPS 3D techniquement très ambitieux, assez dark et gore, à surveiller.Aventure 2D en pixel-art charmant au début, puis on comprend vite que l'ambiance sera lourde et que le jeu a des chances de prendre aux tripes.Metroidvania qui nous demandera de contrôler un petit vampire tout mignon. Ca bouge bien même si les décors présentés sont un peu vides.Nouveau jeu à l'ambiance plutôt sombre et possédant une vraie belle DA en pixel-art.Super joli, la DA est recherchée et il y a des mechas partout. J'adore déjà.Si vous avez toujours rêvé de jouer à Resident Evil mais avec des combats au tour par tour, ce Vultures pourrait combler vos désirs inassouvis. La ligne rouge entre hommage et plagiat semble néanmoins franchie ici.Encore une très belle 2D et ça bouge hyper bien. Ils sont forts ces Sud-Américains.Le pitch tient en une phrase : il faut nettoyer le donjon avant que le prochain héros ne débarque. C'est marrant mais reste à voir si un jeu entier peut tenir là dessus. La DA est mignonne, probablement pour mieux faire passer les hectolitres de sang que l'on sera amené à éponger.Très joli jeu d'action au sabre en scrolling horizontal, noir et blanc et quelques couleurs à fort contraste, avec un setting de ninjas et d'animaux anthropomorphes.Celui-ci est intrigant : un duel de sorciers séparés par une limite au centre de l'écran (façon Pong) qui se balancent des sorts afin de remplir la jauge adverse, synonyme de victoire. Ça peut donner un bon petit jeu canapé. Et c'est plutôt joli en prime.Un Vampire Survivor tout mignon où l'on dirige deux personnages reliés ensemble par un lien permettant quelques facéties de gameplay. A surveiller et qui sait, peut être aurons-nous affaire à un bon ajout à ce nouveau genre.On change un peu de registre avec cette fois un shoot'em up qui prouve que l'on peut faire du pixel-art old school mais très joli et sachant poser une ambiance. Encore un titre qui m'a tapé dans l'oeil.Passé une (heureusement) très courte animation assez dégueulasse, le jeu nous est présenté comme une nouvelle façon d'appréhender le genre des "jeux de fermier" en mélangeant la récolte et le match-3 où les combos de tirage de carottes et autre navets mutants sont légion. On aura également droit à un semblant d'histoire, avec des ennemis à combattre dans ce monde un peu déjanté et dessiné à l'arrache par un gamin de maternelle (je pense).Changement complet d'ambiance, dans ce jeu en cell-shading, dans un setting proche du steampunk, bien sombre et cradingue comme il se doit.Les créateurs de Firewatch et Untitled Goose Game reviennent avec Despelote, un jeu en vue à la première personne où l'on suit un gamin d'Equateur fan de football pendant la Coupe du monde de 2001, qui doit pousser son ballon tout du long et faire des passes aux autres enfants et passants afin de taper la discute. C'est original mais pas très attirant graphiquement.FPS futuriste où l'on controle des robots ravis de se mettre sur la gueule dans leur Ultima Tower, "le paradis ultime des robots". C'est plutôt joli et ça a l'air de bien bouger. J'y vois une petite ressemblance avec un certain Hi-Fi Rush.Je n'ai pas compris ce que j'ai visionné. Je sais juste que le dealer des développeurs doit être plein aux as.Jeux d'action pêchu en pixels velus. Les combos à l'épée ont l'air d'être variés. A nouveau un jeu qui m'attire, mais qui sort dans un an et demi au bas mot... A soutenir sur Kickstarter pour les intéressés.Encore des développeurs tourmentés, qui nous accueillent ici avec un jeu créé dans le seul but de nous faire cauchemarder. Graphismes 8 bits et cut-scenes en FMV histoire de jouer à fond le contraste artistique.Jeu d'horreur à l'esthétique originale où, en vue à la première personne, on semble suivre les déambulations d'une enfant au travers d'un camescope, jusqu'à son enlèvement par des aliens. Fox est bien entendu sur le coup.Par les créateurs de Tormented Souls, qui semblent vouloir nous refaire le coup de "l'hommage" mais cette fois-ci avec Dead Space.I was Lost - 2025 - PC/XboxDiesel Legacy - 2024 - PC/PS5/Xbox Series X/S/SwitchIronhive - Q4 2024 - PCHidden in My Paradise - Sans date - PCArco - 2024 - PCProject Timi: Sacha's curse - Sans date - PC/SwitchRuna & the Chaikuru Legacy - 2024 - PCSlime Heroes - Sans date - PC/XboxMexico, 1921: A Deep Slumber - 2024 - PC/XboxTravel On, Pigeon! - Hiver 2024 - PCWander Stars - Sans date - PC/SwitchKulebra and the Souls of Limbo - 2025 - PC/Switch/XboxCentury of Anticipation - Août 2024 - PC/XboxDreamsweeper - Q3 2024 - PC - Démo sur Itch.ioDreamcore - Sans date - PCSaborus - 2025 - Sort partoutBloodrush: Undying Wish - Q4 2024 - PCWorld Premiere : Codex: Eternal Eclipse - Q1 2026 - PCPrisma - Q1 2026 - Sort partoutInto the Grid - Q4 2024 - PCBit & Quantum: Save the Earth! - Sans date - PCOne Card One Shot - Mafia - Sans date - PCThe Coldest Winter - Sans date - PCHollow Flowers - Sans date - PC/Xbox/PSAmong the stars - 2025 - PCCurilemu - 2026 - PC/PS/XboxMark of the Deep - Q3 2024 - Sort partoutSopa - Tale of the Stolen Potato - Q3 2024 - PC/XboxExtinction Rifts - 2025 - Sort partoutAtomic Picnic - Q2 2024 - PCSky Oceans: Wings For Hire - 09/2024 - Sort partoutUnder Canopies - 11/2024 - PCBeacon of Neyda - Q1 2025 - PC/XboxRoadout - Q3 2024 - PCBoyscout - Patrick's Town - Q4 2024 - PCSuper Crane HD - 2024 - PC/SwitchDark Crown - 2026 - PCDigital Exorcist CF1_Defrag - 10/2025 - PCVoilà, c'est terminé pour moi, mais si vous êtes assez braves, vous pouvez affronter le stream complet (ci-dessous), et/ou vous rendre sur la page YouTube rassemblant toutes les vidéos de l'événement.