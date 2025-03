Votre jeu, avec ou sans PhysX ?

PhysX est un moteur physique qui permet de simuler des effets comme de la fumée ou des mouvements de vêtements. Depuis le rachat par Nvidia, les calculs sont faits par la carte graphique et c'était très populaire à la fin des annés 2000/début des années 2010. La techno a progressivement été abandonnée par les développeurs mais Nvidia a continué de la supporter jusqu'à cette année.Les GeForce RTX 50xx ne supportent plus les applis CUDA 32 bits ce qui signifie qu'elles ne supportent plus les jeux codé en 32 bits utilisant PhysX, soit quasiment tous les jeux utilisant PhysX. Du coup si vous lancez un jeu avec PhysX sur une 50xx, c'est le CPU qui fait les calculs et les performances sont catastrophiques . Sur Mafia 2 par exemple, une RTX 5080 fait moins bien qu'une GTX 580... Pour contourner le problème, vous avez deux choix possibles : désactiver les effets PhysX (après tout c'est purement cosmétique) ou utiliser un deuxième GPU comme carte PhysX "dédiée".A noter qu'Nvidia pourrait coder un wrapper qui transcodent les instructions 32 bits en instructions 64 bits (comme ce que fait WOW64) ...