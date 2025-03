Les Navi, je hais ces gars-là

Il y a deux manières de faire les calculs pour le ray-tracing : soit on utilise les coeurs GPU classiques (implémentation "logicielle") soit on déporte une partie des calculs sur les coeurs RT (implémentation "matérielle"). Le remaster de Crysis tourne par exemple en logiciel et Unreal Engine 5 supporte aussi le logiciel que le matériel. Si un développeur force l'implémentation matérielle, vous devez avoir au minimum une Radeon 6xxx ou une GeForce RTX. Ou vous tourner vers Linux.Les pilotes Linux Vulkan pour cartes AMD appelés RADV supportent le ray-tracing depuis juillet 2023 et disposent d'une fonctionnalité assez géniale : ils peuvent émuler le support matériel du ray-tracing pour les cartes pré-RDNA 2. Et ça fonctionne. Voici Indiana Jones And the Great Circle qui tourne (bien) sur une RX Vega 64 et sur une RX 5700 XT via WINE. Par contre n'espérez pas que ça arrive sur Windows où les pilotes Nvidia et AMD sont propriétaires. Ce n'est pas très bon pour le business si une carte qui va sur ses 6 ans peut faire tourner un jeu de 2024 en 1080p natif. C'est aussi cela l'obsolence programmée. (merci BeatKitano)