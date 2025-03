Mandragora a de bonnes racines

Imaginez un jeu d'action-RPG en 2.5D qui reprendrait les mécaniques de Dark Souls , les décors faits main et les couleurs d' Ori , le traversal de Dead Cells et les personnages de Dragon's Crown . N'imaginez plus, Mandragora : Whispers of the Witch Tree apporte tout cela et une démo vient même de sortir sur Steam pour vous en faire une idée. Sa sortie prévue pour le 17 avril sur Steam, l'EGS, PS5, Xbox Series ainsi que Switch et pour avoir déjà passé 16h en 3 jours sur la version en précommande, je vous le conseille vivement.