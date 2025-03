Nouveau jeu : Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 avait fait un joli carton donc on se doutait qu'Activision n'allait pas en rester là et ils reviennent avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, un remake qui combine les troisième et quatrième épisodes. C'est à partir de THPS3 que les skateparks ont cessé d'être "réalistes" pour partir dans des délires à base de bateaux de croisière et de zoos. Vicarious Visions ayant rejoint Blizzard , c'est Iron Galaxy Studios qui se charge du développement. Ils avaient déjà fait la version PC du 1 + 2. Ca sortira le 11 juillet sur Xbox, Playstation, Switch et Steam et la version "Deluxe" débloque le "Doom Slayer" comme personnage jouable, un clin d'oeil au fait que le "Doom Guy" était jouable dans la version PC de THPS3.