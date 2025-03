Netflix Games perd ses têtes

Les choses semblent relativement bordéliques chez Netflix Games. En janvier , Leanne Loombe a mis les voiles. Elle a bossé 4 ans chez Netflix en tant que Vice President of External Games. Elle a rejoint la nouvelle version d'Annapurna Interactive en tant Head of Games. Elle supervisera toutes les productions Annapurna, interne et externes. Il y a quelques mois , Mike Verdu était devenu le Vice President of GenAI for Games. Il avait rejoint Netflix en tant que Vice President of Gaming en 2021. Il vient de quitter brutalement le studio pour des raisons inconnues. Le tout fait suite à la fermeture il y a quelques mois au studio interne de Netflix chargé de produire des AAA.