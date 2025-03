Un Kickstarter pour The Sinking City 2

Tout est bien qui finit bien : les Ukrainiens de Frogwares ont récupéré les droits de The Sinking City premier du nom après avoir lutté contre les avocats de Nacon (anciennement Big Ben Interactive). Du coup ils n'ont pas tellement envie de revivre l'expérience pour le deuxième opus et ont lancé une campagne Kickstarter . Elle a fait un démarrage canon et a déjà atteint son objectif mais les choses se sont un peu tassés donc n'hésitez pas à leur envoyer des sous.Frogwares a profité de ce Kickstarter pour montrer du gameplay de The Sinking City 2 . Il y aura toujours des enquêtes mais elles serviront surtout à trouver des secrets et bonus et à en apprendre plus sur l'univers. L'essentiel du gameplay sera un survival-horror classique largement axé combats. Le jeu nous enverra explorer et nettoyer les rues inondées d'Arkham, ville dans laquelle se trouve la Miskatonic University dont la bibliothèque possède un exemplaire du Nécronomicon.