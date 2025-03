Nouveau jeu : Modulus

Happy Volcano s'est fait un nom avec You Suck at Parking , un party game déjanté dans lequel il faut garer sa voiture avant les autres. Pour Modulus , ils changent totalement de registre vu qu'il s'agit de créer des chaînes de production pour satisfaire le Grand Réseau de Neurones. Il n'y a pas de temps ou d'ennemi : ça se joue à la cool.L'originalité est la modularité de ce qu'on produit. On conçoit des blocs élémentaires qui servent à construire les bâtiments de sa ville robotisée. Ces derniers deviennent de plus en plus complexes, tout comme les blocs qu'on produit. C'est fort choupi et le DA n'est autre que notre Sir_Carma national. Comme pour Industries of Titan , il a imaginé les bâtiments du jeu à base de voxels avant que le tout ne soit "converti" en polygones. Modulus est développé avec Unity et est publié par Astra Logical. Il sortira sur PC à une date inconnue.