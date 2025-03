Indiana Jones fouettera la PS5 dès avril

Bon, et bien l'exclusivité Xbox de Indiana Jones et le Cercle Ancien n'aura finalement pas duré très longtemps. Souvenez-vous, en février 2024, Phil Spencer (Head of Xbox) avait bien précisé lors d'un Podcast Xbox Business mémorable, que non, Indiana Jones ne sortira pas autre part que sur l'écosystème Xbox cette année. Ok. Le jeu étant sorti le 9 décembre 2024 sur Xbox Series et PC, le petit Philou n'avait pour une fois pas menti.Mais nous savions déjà que le titre de Machine Games était aussi prévu sur PS5 , via une annonce lors de l' Opening Night Live de la Gamescom 2024 . Et c'est maintenant officiel, le professeur Jones va faire un tour sur PS5 dès le 17 avril 2025, soit 4 mois d'exclusivité.À l'époque, j'étais jeune et innocent, et j'avais espéré une version terminée et patchée de partout. Oui, mais en fait, pas vraiment. Bizarrement, cette nouvelle vidéo avec Nolan North, doubleur de Nathan Drake dans la série Uncharted, et Troy Baker qui prête sa voix pour le rôle de l'archéologue, spécifie un détail dans les petites lignes : la version physique nécessite un téléchargement de données pour fonctionner. Même pas foutu de mettre la version finalisée sur le disque physique, même 4 mois plus tard. Du grand Microsoft.