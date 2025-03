Bloodlines 2 prend encore du retard

Si vous avez l'impression qu'on ne parle de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 que pour dire que le jeu est à la bourre, c'est normal. En août dernier , on vous disait qu'il était repoussé au premier semestre 2025. Aujourd'hui, on apprend qu'il est décalé au mois d'octobre, histoire de mettre un petit coup de polish. Cela fait un bail que Paradox et The Chinese Room n'ont pas posté de longue vidéo de gameplay mais vous pouvez voir quelques clips sur la chaîne YouTube . On recommande celle sur les combats qui nous fait dire que le jeu a une chance d'être bien.