Dark Outlaw Games, le petit nouveau de PlayStation Studios

Il s’agit d’un fait assez rare pour être souligné : un nouveau studio first party veindrait de rejoindre les PlayStation Studios . Oui, il ne s’agit pas d’une fermeture de société, mais bien d’une création. Ça fait limite chaud au cœur d’écrire ces lignes. Après, rien ne dit que Dark Outlaw Games , ce nouveau studio, ne fermera pas ses portes un mois après la sortie de son premier jeu. Surtout qu'il a été construit sur les cendres encore chaudes d'un autre studio... Mais restons positif.Et pour le coup, Sony est allé chercher Jason Blundell en tant que directeur. Si ce nom ne vous parle pas, c’est peut-être parce que vous ne jouez pas à Call of Duty. Le petit Jason, a commencé sa carrière chez Activision en tant que développeur, mais a assez rapidement atterri chez Treyarch pour bosser sur Call of Duty 3 (2006), pour ensuite enchaîner sur tout un tas de postes jusqu’à devenir co-studio head de Treyarch en 2016. Évidemment, il a touché à un grand nombre de CoD, avec en vrac World at War, Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops II, Black Ops III, Infinite Warfare et pour finir avec Black Ops 4. Et c’est grâce (ou à cause, faut voir) à lui qu’il y a eu des zombies dans CoD.Mais fin février 2020, Blundell annonce son départ de Treyarch, et fonde Deviation Games , avec Dave Anthony, un ancien d’Activision et qui a bossé sur... la licence Call of Duty. À partir de ce moment, en juin 2021, le studio annonce travailler avec Sony Interactive Entertainment pour le développement d’une nouvelle licence à destination de la PS5. Chance à eux, ils sont dans le même panier que Haven Studios Fairgame ) et Firewalk Studios Concord ), qui ont eux-aussi signé le même contrat (et on connait la suite). Mais la bonne nouvelle est de courte durée, puisque dès septembre 2022, Blundell quitte déjà le navire. En février 2024, Sony avait licencié 900 personnes . Et évidemment, en mars 2024, le studio Deviation Games fermait ses portes.Mais rebondissement ! Blundell n’était pas totalement parti “sans rien”, puisqu’en fait, Sony avait proposé un petit job en mode sous-marin à lui et quelques autres personnes de Deviation Games. Et c’est aujourd’hui que l’on apprend donc l’existence, via le podcast / vidéo The Jeff Gerstmann Show, de Dark Outlaw Games, qui devrait donc rejoindre officiellement les PlayStation Studios. Du coup, on peut se demander pourquoi avoir laisser creuver Deviation Games.Reste maintenant à savoir sur quoi ce studio travaille. Apparemment, les rumeurs parlent d’un projet en commun avec Bungie , qui a toujours dans ses tuyaux le retour de Marathon , que personne n’attend vraiment. Mais on va attendre les confirmations sur ce point.