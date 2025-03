Ubisoft : à fond dans Ubisoft mais pas trop

Assassin's Creed Shadows vient de passer la barre des trois millions de joueurs en sept jours ce qui va faire du bien à Ubisoft et qui prouve une fois de plus que non, les AAA sans multi ne sont pas morts. Cette annonce tombe aussi pile poil en même temps qu'une autre : Ubisoft s'auto-découpe. Le groupe a annoncé la création d'une filiale qui n'a pas encore de nom mais qui pèse 4 milliards de dollars dont 25% venant de Tencent. Cette filiale a son siège social à Paris et est contrôlée majoritairement par Ubisoft. Le tout devrait être finalisé avant la fin de l'année. C'est la conclusion d'une série d'études annoncée en début d'année Cette filiale s'occupera du présent et du futur de trois licences : Tom Clancy’s Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry. Elle détient les droits des jeux en question et payera des royalties à la maison-mère. Elle comprendra les studios qui développent les jeux de ces licences à savoir Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona et Sofia. Ubisoft s'engage à rester l'actionnaire majoritaire pendant 2 ans et Tencent s'engager à ne pas vendre ses parts pendant 5 ans sauf si Ubisoft n'est plus l'actionnaire majoritaire. Si vous vous demandez "mais pourquoi faire ?", on a peut-être une piste. Cela fait un bail que Ubisoft et Tencent discutent d'un potentiel rachat ou acquisition. Mais c'est compliqué pour une boite chinoise d'acheter une boite française par les moyens classiques (OPA/OPE...). La nouvelle filiale en question ne sera pas cotée en bourse ce qui permet d'éviter un bon paquet de régulations. Dans deux ans, Ubisoft est libre de vendre ses parts de la filiale et selon les termes indiqués, Tencent est prioritaire pour racheter les parts en questions. Donc Tencent peut devenir le propriétaire de la filiale à 100% dans deux ans.Ubisoft n'a pas cédé la propriété intellectuelle des trois licences en question à la filiale. Elle a juste cédé un droit d'utilisation perpétuel et irrévocable mais en échange de royalties donc Ubi continuera de toucher pas mal de blé sur les ventes des jeux de ces licences même si Tencent rachète la filiale et sans avoir à claquer un centime dans le développement un peu comme ce que fait Disney ou Games Workshop.