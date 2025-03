[MAJ] Microsoft : à fond dans la Xbox mais pas trop

la première, ayant pour nom de code "Kennan", serait une console portable qui sortirait cette année. Elle ne serait pas construite directement par Microsoft mais par un partenaire, un peu comme la version SteamOS de la Lenovo Legion Go prévue pour le mois de mai. En clair, MS va probablement se contenter de coller un logo Xbox et un bouton "guide" sur une console existante ;

la seconde serait la remplaçante des Xbox Series. Elle aurait reçu le feu vert du CEO de Microsoft et sortirait en 2027 ;

la troisième serait une Xbox portable directement construite par Microsoft qui sortirait aussi en 2027.

Les gens bien informés de chez Windows Central tiennent de leurs sources que Microsoft bosserait sur trois nouvelles Xbox :Enfin, Microsoft bosserait aussi sur une manette qui communique directement avec le cloud pour le jeu en streaming, à l'instar du pad de feu Stadia. La firme de Redmond a donc deux ans pour trouver un nom à la con pour la prochaine Xbox. Je pense qu'on se dirige vers "Xbox Copilot".Apparemment ce serait Asus , les créateurs de la ROG Ally, qui produirait Kennan et elle serait vendue entre $500 et $600. Elle ferait tourner Windows 11 donc en plus des jeux PC Game Pass, vous devriez pouvoir installer Steam et compagnie.