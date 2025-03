Control se modernise

Entre les remakes des deux premiers Max Payne, Control 2 et FBC: Firebreak, Remedy ne devait pas avoir assez de boulot alors ils ont décidé de sortir une nouvelle mise à jour pour Control . Elle ajoute entre autres le support du HDR, des écrans super-larges jusqu'en 48:9, des résolutions supérieures au 4K, le DLAA et un mode "Ultra" pour le ray-tracing combiné au DLSS 3.7.Cette mise à jour ajoute aussi des bonus qui étaient réservés aux précommandes et la mission Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience qui était réservée aux possesseurs de l'édition Deluxe sur PS4. C'est Hideo Kojima qui fait la voix du Dr. Tokui. Sam Lake, le Kojima finlandais, avait fait une apparition dans Death Stranding, sorti la même année que Control.