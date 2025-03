Ubisoft assassine le Deck

Après avoir boudé Steam pendant des années, Ubisoft a fait un retour en force sur la plateforme de Valve et vient même de lancer des grosses promos . Le studio s'apprête à sortir Assassin's Creed Shadows le 20 mars. Les previews sont encourageantes et Ubisoft vient d'ajouter une petite touche supplémentaire pour vous inciter à passer à la caisse : le jeu est vérifié sur Steam Deck. Cela signifie aussi qu'il devrait bien tourner sur des configs modestes. Ubi conseille au minimum un i7-8700k et une GeForce GTX 1070.