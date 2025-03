Split Fiction cartonne

Annoncé il y a quelques mois, Split Fiction vient de sortir dans toutes les bonnes crèmeries. Le nouveau jeu d'Hazelight Studios est grosso modo "It Takes Two avec une moustache SF/medfan" et tout le monde semble adorer. La presse le bombarde de bonnes notes et les avis Steam sont ultra-positifs.Le jeu a presque fait une pointe à 200 000 joueurs simultanés sur Steam donc on imagine qu'il se vend plutôt bien. Non seulement le jeu est vendu à un prix raisonnable mais en plus si vous l'achetez, un pote peut le télécharger pour jouer avec vous sans avoir à passer à la caisse. A noter qu'il tourne à merveille sur le Deck et qu'il ne semble pas y avoir le moindre DRM. Que demande le peuple ?