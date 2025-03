Laissez cramer les p'tits papiers

Dans la nouvelle bande-annonce de FBC: Firebreak , le Left 4 Dead de Remedy, on affronte le meilleur ami des Scrum masters : le Post-It. Les premières previews sont tombées et sont assez enthousiastes . Le jeu semble raffraichir le genre grâce à son aspect bizarre aussi bien au niveau des armes que des ennemis et tente aussi de respecter votre temps de jeu : vous pouvez faire des parties de 20 minutes ou de plusieurs heures. Et vous pouvez même le faire aux chiottes vu que le jeu sera vérifiée sur Steam Deck. Remedy oblige, les amateurs de grospécés pourront activer le ray-tracing et DLSS 4. Le tout sortira cet été sur PC et consoles et sera inclus dès sa sortie dans le Game Pass et dans le PS + Nec Plus Ultra Premium.