Boum ! L'avalanche de conférences de juin déboule et le Guerrilla Collective Summer Showcase 2024 ouvre la dégringolade avec une conférence de 2h et plus de soixante jeux indépendants. J’espère que vous aimez les jeux de la première Playstation , les clones et les tacticals parce que vous allez en bouffer. Il n’est donc pas question d’être exhaustif mais de vous présenter une sélection des jeux m’ayant un minimum intéressé.