Et si on réinventait les cartes graphiques ?

le fondateur et patron de Bolt Graphics, Darwesh Singh, semble avoir zéro expérience en matière de rendu 3D.

la page "A propos" ne mentionne que lui et la page "Carrières" ne mentionne aucune offre d'emploi.

la même page "A propos" parle de deux levées de fonds, une en 2021 et une en 2022. Mais Crunchbase ne mentionne qu'une petite levée de fonds en juillet 2024.

Zeus repose sur le profil RVA23 du jeu d'instructions RISC-V mais ce dernier vient tout juste d'être ratifié.

on ne sait pas d'où Bolt Graphics sort le fait qu'une 5090 puissent envoyer 32 milliards de rayons par seconde. Nvidia a arrêté de communiquer sur les rayons après les 20xx.

il est question d'utiliser DEUX ports PCIe 5.0 x16 pour une carte comprenant un seul GPU Zeus ce qui serait du jamais vu pour une carte graphique.

il n'y a pas la mention d'un brevet ou d'une publication scientifique

même si le tout est vrai, il semble qu'utiliser Glowstick pour le rendu soit plus ou moins obligatoire et on doute que ce soit gratuit

la vidéo de présentation est super floue

le clou du spectacle est la comparaison "Avant/Après" de la page "Comme ça marche"

Nvidia a annoncé ses résultats pour l'année fiscale 2025 et son chiffre d'affaire a plus que doublé en passant la barre des 130 milliars de dollars. 115 de ses milliards viennent de la division "centres de données" principalement grâce à l'IA. Rien que la branche "réseau" d'Nvidia qui produit du matos réseau type cartes réseau et switchs a généré 13 milliards de dollars de CA. A titre de comparaison, la division "jeux vidéo" a rapporté 11 milliards de dollars soit 8,5% du CA.Cela signifie que l'architecture des cartes graphiques modernes est pensée avant tout pour l'IA et pas forcément pour répondre aux besoins des jeux modernes et particulièrement un besoin : le ray tracing. Sans DLSS, les cartes RTX luttent quand il s'agit de balancer des rayons particulièrement en 4K. C'est encore pire quand on parle de path tracing où tout le rendu de l'éclairage se fait via ray tracing. Nvidia a donc passé ces dernières années à perfectionner le DLSS qui est une fantastique rustine à base d'IA. Elle fait le boulot mais des gens se sont dits "et si on faisait des cartes graphiques pensées entièrement pour le path tracing ?". C'est ce que tente de faire Bolt Graphics avec ses futures cartes Zeus annoncées cette semaine Les GPUs "classiques" reposent sur des jeux d'instructions propriétaires mais les cartes Zeus reposent sur le jeu d'instruction ouvert RISC-V qui en général utilisé par les CPUs. Si cela vous rappelle des souvenirs c'est parce qu'Intel avait tenté de faire quelque chose de similaire avec l'architecture de GPUs Larrabee fondée sur des instructions x86. Mais les GPUs Zeus vont encore plus loin en ne comprenant pas de matos dédié aux graphismes comme des unités de texture (TMUs) ou des unités de rasterisation (ROPs). Les GPUs Zeus ne savent faire qu'une chose : calculer.Donc n'espérez pas lancer un jeu actuel dessus. Il faudrait reprogrammer entièrement le pipeline de rendu en remplaçant l'intégralité par des computer shaders. Même en faisant cela, un GPU Zeus sera largement plus lent qu'une carte Nvidia sauf si les calculs sont faits en float 64 c'est à dire où un nombre à virgule flottante occupe 8 octets. Ce n'est vraiment utile pour le rendu d'un jeu vidéo. Mais pour des applications pro comme des simulations scientifiques c'est essentiel. Bolt Graphics annonce que son GPU le plus faiblard sera capable de cracher du 5 TFLOPS en FP64 contre 1,6 pour une RTX 5090.Bolt Graphics compte utilise un système de chiplets (comme ce que fait AMD avec ses CPUs) pour combiner jusqu'à 4 GPUs en un seul gros GPU sur une seule carte. Les cartes en question comportent des sorties DisplayPot 2.1a et HDMI 2.1b, des encodeurs vidéo matériel qui support le H.264/H.265/AV1 et un port réseau tapant le 400 GbE afin de faciliter leur utilisation dans un centre de données. Elles se connectent au PC via un port PCIe 5.0. Pour la RAM, elles utilisent des modules SO-DIMMS de LPDDR5X comme un ordinateur portable. Ca veut dire que vous pouvez les remplacer pour booster la quantité de RAM sans avoir à dessouder quoi que ce soit. Du coup vous pouvez coller jusqu'à 160 Go de RAM sur une carte Zeus simple GPU. L'inconvénient est que la bande passante est assez limitée : Bolt Graphics annonce du 363 Go/s pour le modèle simple GPU là où une RTX 5090 tape les 1,8 To/s.Après, pour des calculs scientifiques, une bande passante plus lente n'est pas forcément un problème. Mais je vous parlais plus haut de path tracing et de rendu. Bolt Graphics annonce que son GPU Zeus est capable de cracher du 4K@30 FPS en path tracing natif et parle même de 4K@120 FPS. Un seul GPU Zeus serait capable de balancer 77 milliards de rayons par seconde contre 32 pour une RTX 5090 ou 17 pour une RTX 5080.Mais là encore, les moteurs de rendu existant devront être repensés pour tirer partie des capacitiés des GPUs Zeus. Afin de palier au problème, Bolt Graphics a développé son propre moteur de rendu appelé Glowstick qui devrait être compatible de base avec Maya, 3DS Max, Blender SketchUp, Houdini et Nuke. Aucun moteur de jeu (Unreal, Unity...) n'est mentionné. Niveau consommation, Bolt Graphics parle de 120 W pour son GPU de base. Ils vont même plus loin en expliquant qu'en matière de path tracing, Zeus est 10x plus puissant qu'une 5090 tout em consommant 13x moins et en prenant 8x moins de place.Et si vous vous dites "c'est trop beau pour être vrai" vous avez probablement raison. Ce qui suit nous donne envie d'agiter furieusement des drapeaux rouges :En clair, soit c'est une révolution mais aux applications très limitées soit c'est du gros vaporware. On devrait avoir la réponse prochainement. Bolt Graphics a prévu toute une série de démos cette année à commencer par la GDC dans un semaine. Des kits de dev devraient être envoyés fin 2025 et des cartes finalisées devraient sortir fin 2026.