Pour nos trois lecteurs qui jouent sur macOS, vous serez heureux d'apprendre que CrossOver 25 est sorti . Fondé sur WINE 10 , il supporte tout plein de nouveaux jeux comme Red Dead Redemption 2, Path of Exile 2, The Last of Us Part 1, Street Fighter 6, Tekken 8, Avowed, Elite Dangerous... En plus de Steam, CrossOver supporte maintenant directement l'EGS et GoG Galaxy. Il rend aussi les choses plus simples en choisissant pour vous quelle solution de transcodage utiliser (DXVK, D3DMetal...) histoire que vous n'ayez rien à configurer. Andrew Tsai a fait pas mal de tests avec et CrossOver 25 fait tourner sans problème Split Fiction avec le support de plusieurs DualSense et de ses LEDs colorées.