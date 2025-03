World Of Kangoo

La série des Gran Turismo propose de piloter des voitures de sport et des voitures de légende donc on n'est pas étonné que la nouvelle mise à jour pour Gran Turismo 7 vienne d'ajouter le fleuron de l'industrie française : la Renault Kangoo édition 2001 en jaune pisse ou en rouge ketchup. Alors oui ça se traine et ça ressemble à rien mais c'est quand même vachement plus pratique pour transporter des potes au festival des Vieilles Charrues qu'une McLaren P1. On attend maintenant avec impatience que Sony ajoute la crème de la crème : la Fuego.