Les conférences de l'été : le grand résumé

19H : Guerilla Collective. Plein de jeux indies que vous aurez oubliés après quelques jours de conf'

17H : Access-Ability Summer Showcase. Encore plein de jeux indies mais pensés pour les joueurs ayant des handicaps. Pour chaque jeu, les devs montreront les efforts faits en matière d'accessibilité

23H : Summer Game Fest. L'éternel retour de Geoff Keighley, le VRP de l'industrie même quand elle est pourrie. On s'attend à quelques grosses annonces de 2K comme un certain BioShock 4.

1H : Day Of The Devs. Encore des jeux indies et toujours avec DoubleFine et iam8bit en maitres de cérémonie

2H : Devolver Direct. De l'humour lourd et des jeux grandioses pour les courageux qui seront encore debout

17H : Future of Play Direct. Encore des jeux indies avec cette fois un v-tuber généré par IA en maitre de cérémonie. Le fond n'est plus très loin

18H : Wholesome Direct. Encore des jeux indies dont le thème est la non-violence donc des tonnes de clones de Stardew Valley/Animal Crossing.

19H : Latin America Games Showcase. Encore des jeux indies mais venant d'Amérique Latine.

20H30 : Women-led Games Summer Games Fest. Tout est dans le titre : mettre à l'honneur les créatrices de jeux vidéo

21H : Future Games Show. Le show annuel de Gamesradar vient conclure une journée bien remplie. Normalement si vous avez tout regardé jusqu'à ce point, vous devriez avoir oublié comment vous vous appelez.

19H :

22H : PC Gaming Show. Sans Zaza pour souffrir, on se demande qui va s'y coller. Qui sait ? Peut-être que ce sera bien cette année ?

Ubisoft Forward. "En direct de Los Angeles nous dit-on" mais APRES le IGN Live qui se tient au même endroit histoire d'être sur que les journalistes qui couvraient le truc sont soit déjà repartis chez eux ou sont à la plage. Du génie.

On est officiellement en juin ce qui signifie que l'avalanche de conférences va débuter donc on se disait que ce serait cool de vous résumer le programme. On mettra à jour cette news avec les liens vers les récap' qu'on fera.Mais en plus cette année on va aussi envoyer des gens couvrir certains êvènements ! Newin, Xavor2Charme et Connard vont couvrir la Gamescom (21 au 25 août) accompagnés du camarade Noddus (ex-Gamekult) histoire de montrer les ficelles aux petits jeunes qui débutent. Il faut aussi croire qu'IGN ne lit pas Factor vu que j'ai reçu mon accréditation pour l' IGN Live (7 au 9 juin) donc j'irai y faire un tour avec mon beau chapeau "presse".Sans plus attendre, voilà le programme des festivités.6 juin :7 juin :8 juin :9 juin :10 juin :