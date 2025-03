Votre Cthulhu, avec ou sans amis ?

Lovecraft était un homme de son temps. C'était presque un baromètre des craintes américaines. En plus de cela, Lovecraft avait une perspective cosmologique des choses dans le sens que c'était un lecteur avide de magazines scientifiques. Il semble qu'ils comprenait [les découvertes] d'Einstein et faisait de son mieux pour les suivre. Mais ça n'a fait qu'augmenter ses peurs parce qu'il a compris à quel point on est petit et insignifiant dans cet univers sans fin et que l'univers n'est pas gouverné par Dieu - Lovecraft était athéiste - mais par des forces chaotiques et aveugles dictées par la physique qui ignorent notre existence. Elles n'en ont rien à faire de nous. Elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas mauvaises. Elle pourraient nous annihiler sans même savoir qu'on existait. Et ces forces sont devenues le panthéon de Grands Anciens aux noms imprononçables de Lovecraft. C'est comme s'il avait donné un nom et une forme, parfois avec des tentacules, aux forces aveugles de l'univers qui gouvernaient selon lui l'existence humaine.

Même si le nom Cthulhu est difficile à écrire, c'est devenu un personnage emblématique d'un bon paquet de jeux divers et variés allant d'adaptations de Sherlock Holmes à des jeux de drague . Voici deux nouveaux titres dans l'univers.Le premier s'appelle CTHULOOT et on est à peu près certains que l'univers a été choisi à cause du jeu de mot. Il s'agit d'un Overcooked-like dans lequel 4 joueurs s'entraident pour ramasser du butin en évitant des tentacules et autres abominations. Il n'y a pas de violence ni de combat, juste 75 niveaux remplis de pièges et de surprises. Ca sort le 14 avril sur Steam (une démo est dispo) et plus tard sur Switch, PS5 et Xbox Cerises. C'est développé par Pixelnest Studio et publié par TyGAMES. Cthulhu: The Cosmic Abyss est le troisième jeu de Big Bad Wolf après The Council et Vampire: The Masquerade - Swansong. Il s'agit d'un jeu d'aventure à base d'Unreal 5 qui sent bon la promenade narrative et qui nous envoie au fond de l'océan pacifique en 2035. Noah et son assistant IA Key tentent de comprendre ce qui est arrivé aux mineurs et tombe sur R'lyeh, le lieu de villégiature de Cthulhu. C'est publié par Nacom et ça sort en 2026 sur Steam, Xbox Cerises et PS5.Ce qui est un peu triste avec les jeux Cthulhu est qu'ils semblent oublier qu'il y a un paquet d'autres Grands Anciens et un immense univers à couvrir. Lovecraft a posé les bases puis d'autres auteurs l'ont largement étendu. La première vague comptait Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, August Derleth et Sonia Greene (veuve de Lovecraft).Des écrivains plus modernes comme Roger Zelazny et Stephen King ont été largement influencés par le Mythe et y font parfois directement référence. Un des auteurs qui a été particulièrement marqué par Lovecraft est Alan Moore et c'est un des rares à avoir compris l'inspiration de Lovecraft. Il l'explique dans une interview à GQ en 2022 . Je cite: