L'horreur revient avec Sillent Hill f

Ça me fait presque bizarre de dire ça, mais j’ai l’impression que Konami revient dans la course. Apparemment, ils se sont rendus compte qu’ils possédaient d’excellentes licences, et peut-être que l’excellent remake de Silent Hill 2 leur a fait comprendre qu’en s’appliquant un minimum et en bossant avec les bons studios, ils peuvent proposer du lourd.Après une première annonce en octobre 2022 lors d’une soirée où Konami avait annoncé pas moins de quatre épisodes de sa licence Silent Hill, c’est cette fois-ci l’épisode devant se dérouler dans un Japon des années 1960 qui revient sur le devant de la scène avec une bande-annonce pleine d’horreur et de trucs bizarres qui mettent mal à l’aise. C’est certain, Silent Hill f file tout droit dans la bonne direction.L’histoire de ce Silent Hill met en avant Hinako Shimizu, lycéenne dans la petite ville de Ebisugaoka. Et elle va passer une sale journée à partir du moment où la ville se retrouve sous une épaisse brume, sans compter l’arrivée de bestioles toutes plus flippantes les unes que les autres.Contrairement aux différents Silent Hill que l’on connaît où l’atmosphère est tout de même assez urbaine et métallique (encore que), cette fois-ci, c’est toute la culture ancestrale du Japon qui viendra mettre un peu d’horreur : chrysanthèmes rouges, nuit pluvieuse, paysage désert de campagne, ruelles, temples et petites maisons en bois viendront donner le décor à l’intrigue. Une belle ambiance lugubre comme on aime avec, apparemment, une Hinako Shimizu décédée. D’ailleurs, c’était déjà un thème abordé par Silent Hill: The Short Message , sorti gratuitement le 31 janvier 2024.Quant à l’équipe de développement, il semblerait que Konami souhaite faire confiance à des (presque) petits nouveaux, avec le studio Neobards Entertainment . On retrouve d’ailleurs le même producteur que pour The Short Message, à savoir Motoi Okamoto. Le scénario est pris en charge par Ryukishi07, plutôt connu dans le milieu des visual novels, notamment avec Higurashi When They Cry. Enfin, question musique, on aura droit à l'immense Akira Yamaoka pour toutes les musiques “du monde réel” et à Kensuke Inage pour tout ce qui touche au “monde spirituel”.Konami n’a pas encore dévoilé de date de sortie, mais Silent Hill f sortira sur PS5, Xbox Series et PC.