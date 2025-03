The Precinct : Good cop, bad cop

Que diriez vous de revenir en 1983 ? The Precinct va vous le permettre en vous proposant un GTA-like à l'ancienne où vous jouerez le camp opposé : la police. A vous les courses-poursuites en voiture ou en hélicoptère, les fusillades à la sortie des banques et les arrestations musclées façon Axel Fowley. L'atmosphère du New York un peu crade des années 80 est superbement retranscrite et le moteur physique semble faire son boulot. Ca sort le 13 mai 2025 sur Steam, EGS, Xbox Series et PS5 mais une démo est déja jouable sur Steam