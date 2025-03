Une démo pour Half-Life 2 RTX

Mo

Une démo est sortie pour Half-Life 2 RTX, le remake mais pas trop du jeu culte de Valve créé avec RTX Remix qui vient de sortir en version finale. Elle comprend deux niveaux, Ravenholm et Nova Proskpekt. Le résultat est magnifique mais il y a un coût : avec une 3060 Ti , attendez vous à du 30 FPS. En 1080p. En détails bas. Avec DLSS activé et le vent dans le dos. C'est assez ironique vu que l'original était super bien optimisé. Il tournait même sur ma GeForce4 Go 420 avec 32de DDR grâce au support de DirectX 7 du Source. Le tout se télécharge sur Steam et nécessite le jeu original.