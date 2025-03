Streum On Solo

On avait raté l'info mais durant l'annonce des résultats financiers du premier semestre fiscale 2024, Pullup ( le nouveau nom de Focus ) a annoncé que les fondateurs de Streum On Studio sont redevenus propriétaires de leur studio. En clair, Streum On redevient indépendant 4 ans après avoir été racheté par Focus. Par contre Space Hulk Deathwing et Necromunda: Hired Gun seront toujours publiés par Focus Entertainment Publishing, le label AA/AAA de l'éditeur.Cela veut dire que Streum On est libre de faire ce qu'ils veulent mais qu'ils vont probablement ramer pour trouver les fonds. Dans nos rêves les plus fous, ils prépareraient un Kickstarter pour la suite (ou l'épisode 0) d'un jeu adulé par les fans qui se passe dans un univers cyberpunk-lovecraftien. Wink Wink Nudge Nudge . On leur souhaite bon courage en tout cas.