La réceptionniste Pokémon nous attend sur Netflix

Annoncé lors d'unde février 2023 ( par ici pour le gros résumé), le film d'animation en stop-motion, La réceptionniste Pokémon (Pokemon Concierge en anglais) est disponible dès aujourd'hui sur Netflix , partout dans le monde. Evidemment, comme c'est un peu le matin et que je viens de m'en rendre compte, je ne peux pas vous donner mes impressions, mais au moins, le mot est passé.Pour les détails, la série est très courte, puisqu'elle dispose de 4 épisodes, chacun d’une durée de 14-20 minutes. On suivra l’histoire de Haru, la nouvelle réceptionniste d’un hôtel pour Pokémon, prennant place sur une île paradisiaque. C'est très feel good, donc si jamais vous avez un peu l'esprit dans le brouillard, c'est une belle occasion de mettre un peu de soleil chez vous.Côté production, on retrouve dwarf studios qui n'en est pas à son premier travail en stop-motion,(Hidari, I Wanna Be Your Friend et I Think You're a Little Confused) en est le réalisateur, le scénario est écrit par(Anniversary, Re/Member, Hokusai to meshi sae areba, etc.), et toute la conception graphique est dirgée par(7 ans en tant qu'assistant du mangaka Jiro Taniguchi, production designer sur le film Coraline, ou encore visual development artist sur Big Hero 6 et development artist sur Luca). Bref, l'équipe présente est plutôt bien structurée.Le thème principal, Have a Good Time Here, est signé. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être normal, puisque la madame (68 ans tout de même) a sorti un petit Plastic Love en 1984, et qui a explosé à l'intertionnal en 2018/2019 grâce à YouTube. Allez comprendre. Bref, Have a Good Time Here n'a pas tout a fait la même vibe, mais c'est chouette quand même.Et revoici la bande-annonce. Pour le reste, je vous laissez chercher cela dans Netflix.