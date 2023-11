J'étais à Troyes sans Andreas

La seule certitude concernant GTA 6 est que l'équipe dirigeante est fort différente des précédents opus. Sam Houser (producteur exécutif) et Aaron Garbut (directeur artistique) sont toujours de la partie mais Leslie Benzies (game designer et producteur), Dan Houser (scénariste), Michael Unsworth (scénariste) et Lazlow Jones (scénariste et vrai-faux animateur radio) sont partis. Tandis que Leslie s'enfonce dans le métavers , Dan, Michaeal et Lazlow ont monté Absurd Ventures . Leurs premières créations seront A Better Paradise , un feulleton radiophonique en 12 épisodes, et American Caper , une BD. A terme ils comptent refaire du jeu vidéo donc il n'est pas impossible que le tout serve de base pour de nouveaux univers.