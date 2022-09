Homeworld (3)

Homeworld revient. Après quasiment 20 ans d'absence, la 3e mouture du RTS-Space-Opera annoncée à la PAX West 2019 semble cette fois enfin prête à quitter le chantier intergalactique et se présente via un nouveau trailer.Ceux qui étaient déjà nés et pubères en 2003, voire en 1999, n'auront certainement pas le même effet waouh que les autres tellement le jeu semble le même qu'il y a 20 ans : un vaisseau mère (plat au lieu d'être vertical), des chasseurs en formation (ligne, V, X...) et des balets de trainées de réacteurs en 3D. Pour autant, on ne peut pas non plus dire non à ce RTS spatial toujours sans égal aujourd'hui et proposant même quelques rares innovations comme ces tunnels ou parois vous masquant aux radars/tirs ennemis ou des surfaces de vaisseaux ne ressemblant plus à de gros pixels étirés, flous et moches.Bref, C'est Homeworld, en qualité 2022 et c'est sûrement ce que tous les fans attendaient. Le jeu déjà repoussé devrait sortir au premier semestre 2023, à l'origine sur Steam et l'EGS mais comme la vidéo ne mentionne que l'EGS, il y a fort à parier qu'il va finir comme tant d'autres en exclu sur la plateforme tellement moins prédatrice que les autres de Timmy.