Gold of War: Ragnarök

« Nous sommes ravis d'annoncer que #GodofWarRagnarok est dorénavant Gold !



Au nom de SMS et de tous nos partenaires, merci aux fans de nous avoir soutenus tout au long du développement. Nous sommes sur le point de le lancer et nous avons hâte que vous y jouiez le 9 novembre ! ».

On va sur la fin de l'année et force est de constater que le calendrier des sorties 2022 s'est gravement déplumé . Mais si ces reports ont permis aux petites mains de l'industrie vidéoludique de meilleures conditions, et aux joueurs d'avoir des jeux à la hauteur, on ne s'en plaindra pas bien au contraire. En revanche, cela ne nous empêche pas non plus d'être ravis lorsqu'un jeu maintient sa fenêtre de sortie. Tout comme Santa Monica Studio qui nous a annoncé une bonne nouvelle C'est officiellement acté, vous allez pouvoir bientôt retrouver sans faute Kratos et Atreus, qui vont aller en découdre avec Odin et Thor, dans God of War: Ragnarök sur PS4 et PS5.