Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps d'octobre 2021

Les jeux annoncés pour le mois d'octobre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en octobre

Les jeux quittant le Game Pass en octobre

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Pas de pitié pour les Game Passants. Ils n'ont pas même pu tout tester du mois dernier que de nouveaux jeux déboulent déjà. Une boulimie que seul La Boule pourrait boulotter sans dégobiller. Et en ce mois d'octobre on a déjà quelques gros titres dans le viseur dont Age of Empire IV et Destiny 2 : Au delà de la lumière sur PC, ou encore Back 4 Blood (même si ça sent une nouvelle fois la déception à plein nez). La liste connue à ce jour est disponible ci-dessous.28/10 :26/10 :21/10 :19/10 :15/10 :14/10 :- SERIES X/S seulement14/10 :12/10 :12/10 :- Optimisé SERIES X/S07/10 :07/10 :Disponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :28/10 :15/10 :14/10 :14/10 :12/10 :12/10 :07/10 :07/10 :Disponible :15/10 :14/10 :14/10 :12/10 :07/10 :07/10 :Disponible :Disponible:Disponible :EventsDu 06 au 07/10 :- Accès anticipé à la Bêta ouverte via EA Play07/10 :- Essai anticipé via EA Play15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 416 jeux console, 370 jeux PC et 305 jeux CloudEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :09/11 :- Optimisé SERIES X/S08/12 :- Optimisé SERIES X/S