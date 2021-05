Dragon Quest 35th Anniversary : le gros résumé

Dragon Quest XII: The Flames of Fate

Parce que je sais qu’on sait que vous aimez les résumés, et non 15 petites actualités ici et là, voici ce qui s’est dit lors du 35ème anniversaire de la série Dragon Quest. Oui, ça donne un petit coup de vieux d’un seul coup. Et pour cet événement, Square Enix n’a pas fait les choses à moitié. En même temps, comment pourraient-ils se planter pour fêter l’anniversaire d’une des plus séries de JRPG de l’histoire ?On commence de suite par la plus grosse annonce, avec l’officialisation de, ou plutôt de son nom et de son ambiance. En effet, Yûji Horii en avait déjà parlé ici et là, puisque le monsieur ne sait pas garder un secret. Mais cette fois-ci, il a en dit un peu plus, notamment sur l’aspect plus sombre de ce titre actuellement en développement, avec une refonte du système de combat, etc. Concrètement, si vous avez aimé Final Fantasy VII, il se pourrait que ce DraQue XII lui emprunte quelques bonnes idées (avis strictement personnel). En attendant, il faudra s’armer de patience, puisqu’à part une sortie mondiale de prévue, cette courte bande-annonce ne dévoile ni la date, ni les supports. D’ailleurs, pour bien appuyer le fait qu’il faudra attendre : une campagne de recrutement est en cours et on apprend que le moteur choisi sera l’Unreal Engine 5.Sorti en février 1988 sur Famicom, encore considéré comme l’un des meilleures épisodes de la série, DraQue III reviendra donc avec un remake et un nom à rallonge,, même si pour l’instant provisoire. Et pour se faire, Square Enix a fait appel à l'équipe de Tomoya Asano (les Bravely Default et quelques Final Fantasy) et au studio Amata K.K.(un studio spécialisé dans le mobile et les coups de main), et leur a mis dans les mains le moteur d’Octopath Traveler pour ce rendu “HD-2D” qui donne un certain charme. Cependant, et comme pour DraQue XII, il faudra encore une fois patienter, puisqu’aucune plateforme ou de date n’est mentionnée.On en avait déjà parlé l’an dernier, maiscontinue tranquillement son développement pour une sortie sur Switch et PS4. Pas de bande-annonce, justement 4 pauvres images, alors autant vous renvoyer à l’actu de l’an dernier. Grosse nouvelle !est loin d’être mort et se permet de dévoiler une nouvelle extension pour la version 6.0, prévue pour cet automne au Japon. Et si on aurait pu espérer une version de ce MMORPG datant de 2012, traduite pour l’occident, il n’en sera malheureusement rien. Cependant, un certains’est invité à la fête. Un choix assez particulier, puisque Square Enix nous propose DraQue X offline et avec un graphisme utilisant un style SD. L’idée est tout de même intéressante et pas si dégueulasse. Dans tous les cas, la sortie est prévue pour le début de l’année 2022, pour l’instant uniquement au Japon...Un petit spin-off, ça ne mange pas de pain comme on dit. Etse fera probablement une petite place dans le groupe des “petits RPG” sympathiques. Reprenant des personnages connus, à savoir Erik et Mia de Dragon Quest XI et un gameplay orienté chasse aux trésors, il faudra tout de même voir ce que cela donne réellement. On pourrait très bien se retrouver avec un jeu type puzzle game avec quelques combats et récompenses à la clés. Pas de date, pas de plateforme.Et enfin, on termine sur, un puzzle qui ira sur le terrain des match 3 sur mobiles avec un habillage DraQue pour faire joli, mais la ferme intention d’inciter à mettre la main à la poche. C’est prévu cette année au japon et un plus tard chez nous.